سعيد مرعي يكشف ثمار اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية..فيديو

قال المستشار سعيد مرعى ، رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن الاجتماع الذي عقده اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضاة، شمل كافة الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف مرعى، خلال حواره بنشرة السادسة، المذاعة على القناة الأولى، أنه كان اجتماعا مثمرا جداً فى تاريخ الهيئات والجهات القضائية.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إلى أن الرئيس السيسى أعرب عن تقديره للقضاء بكل درجاته ، لافتاً أن القرارات التى اتخذها الرئيس اليوم أهمها بدء عمل العنصر النسائي فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ القادم .

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن القرار الثاني أنه فى ١٠/١ كل عام هناك عيد للقضاء المصرى وهو ما يدل على اعتزاز الرئيس بالقضاء المصرى.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن القرار الثالث توحيد المستحقات المالية بين الدرجات فى الهيئات والجهات القضائية للقضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية .