الأهلي يتقدم على الزمالك 25-23 في الشوط الثاني من دوري الطائرة رجال

تقدم الفريق الأول لكرة طائرة الأهلي “رجال”٫ على منافسه الزمالك بنتيجة "25-23" في الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بينهما الآن على صالة نادي المقاولون العرب في ختام منافسات بطولة الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة طائرة الأهلي “رجال”٫ فوزا هاما على منافسه الزمالك بنتيجة “٢٥-٢٢”٫ في الشوط الأول

ويعتلى فريق الزمالك للكرة الطائرة صدارة الترتيب بواقع 59 نقطة التي يمتلكها أيضا فريق الأهلي، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والأهلي فى 19 ليمتلك الفريق الأبيض النصيب الأكبر من عدد مرات الفوز.

ودخل كلا الفريقين معسكرا مغلقا مساء أول أمس الاثنين قبل 48 ساعة من لقاء القمة وسط تركيز تام من كلا المديرين الفنيين محمد اللقانى مدرب الزمالك ومحمد مصيلحى مدرب الأهلي.

نجح الزمالك فى الوصول إلى نفس نقاط الأهلى بالفوز على طلائع الجبش السبت الماضى فى اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلى من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

ويقام اللقاء بدون جمهور وفقا لما أعلنته اللجنة المؤقتة لإتحاد اللعبة، مع السماح بحضور 35 فرد من أسر اللاعبين لكلا الفريقين فقط فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

وأكدت لجنة المسابقات أن الفائز فى هذا اللقاء سيفوز باللقب، الجدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول شهدت فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 .