إزاي تتعرض لأشعة الشمس من غير ضرر لبشرتك؟.. استشاري جلدية يجيب

قال الدكتور سامح فايق، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة، إن حروق الشمس هي حروق تسببها الأشعة فوق البنفسجية على الجلد ويترك البشرة حمراء، متهيجة ومؤلمة، مشيرًا إلى أن هذه الحروق بسيطة تصيب الطبقة الخارجية فقط من الجلد، وتستمر لأيام قليلة حتى أسابيع وفي نهاية المطاف تشفى ولكن ليس قبل أن تتسبب في تقشر الجلد، وهناك حروق تصل لطبقات الجلد الداخلية وإلى الأطراف العصبية.





وأضاف "فايق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه قد يؤدي تعرض الجلد لمستويات عالية من ضوء الشمس إلى نقص أو فرط تصبغ، ويظهر على شكل بقع فاتحة أو داكنة غير منتظمة، والجسم ممتاز في التعامل مع الحد الأدنى من الأضرار، ولكن إذا كان التعرض أكبر من قدرة الجسم على الإصلاح والتطهير، فقد ينتج عن ذلك عواقب أكثر خطورة، وقد يحدث سرطان الجلد.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أنه عادة ما يُستخدم واقي الشمس لمرة واحدة قبل الخروج من المنزل في الصباح، ولكن هذه الطريقة خاطئة ولا تكفي، وينصح خبراء الجلدية حول العالم بضرورة إعادة تطبيق واقي الشمس كل ساعتين تقريبًا بعد التطبيق الأول، حتى في الأيام الغائمة.

وأوضح أنه يجب فركه في جميع أنحاء الجسم الظاهرة إلى الشمس، حتى تلك الأجزاء التي قد تفقدها عادة مثل أذنيك ورقبتك وأعلى قدميك وساقيك.