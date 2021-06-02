محمد مجدي أفشة: الحب من عند الله أكبر نعمة

نشر اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عدة صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد مجدي أفشة، على الصور قائلا: " الصبر والتعب والاجتهاد شروط النجاح والتوفيق ، الحب من عند الله اكبر نعمة وفضل لا يمكن أبدا وصفها، شكرا جدا علي كل الرسائل الجميلة نلتقي قريبا علي خير أقوي وافضل بفضل الله ودعائكم".

في سياق آخر أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر تويتر عن رقم مميز لمحمد مجدى أفشة نجم الأهلي الذى يعد الأكثر تسديداً على المرمى في مسابقة دوري الابطال.

وجاء محمد مجدى أفشة في المركز الأول من حيث التسديد على المرمى برصيد 21 تسديدة هذا الموسم.

ويعد أفشة واحدا من أبرز لاعبي الأهلي على الإطلاق خلال الموسم الكروي الجاري في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها ودوره المؤثر في جميع مباريات الأهلي سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الدوري الممتاز أو كأس مصر .