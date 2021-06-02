أنا بعته كتير .. أنغام تستعد لـ طرح أغنية جديدة

أعلنت المطربة أنغام عن استعددها لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “أنا بعته كتير” عبر حسابها بموقع انستجرام.

ونشرت أنغام البوستر الرسمى للأغنية وعلقت :" قريبا "

يذكر أن قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الفنانة أنغام، بعد فترة توتر كبيرة في العلاقة بينهما حين هاجمت أصالة الفنانة أنغام بعد زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ابنة أخت طارق العريان زوجها السابق.

ونشرت أصالة على صفحتها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" صورة لأنغام مع ابنيها عمر وعبد الرحمن وعلقت عليها "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير".

تابعت "وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه".

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة لفترة لا بأس بها ثم فرقهما خلاف عائلي، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، في مطلع العام الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.