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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. أمير عبد العزيز ينضم للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلنت لجنة الكرة بـ نادي البنك الأهلي انضمام كابتن أمير عبد العزيز، إلى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المدير الفني.

 

وشارك "عبد العزيز"، في مران الفريق، منذ قليل، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبي في السادس عشر من الشهر الجاري ضمن مباريات الدوري الممتاز.

 

وتعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه سموحة بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ20 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري.

الدوري المصري البنك الاهلي بطولة الدوري المصري الممتاز نادي البنك الأهلي بتروسبورت

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