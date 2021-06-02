تلف محول كهرباء بمدينة الأقصر وتوزيع الأحمال على المحولات البديلة

أوضح المهندس علاء محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء الأقصر، حدوث تلف في محول القياس بمحطة نقل الكهرباء بنجع الطينة التابع لمدينة الأقصر ، وذلك نتيجة زيادة الأحمال على محول القدرة، مما نتج عنه فصل التيار لمدة 30 دقيقة، لتوزيع الأحمال على المحولات البديلة.



وأضاف سعيد، أنه جاري تغيير محول القياس بمعرفة شركة الكهرباء، مؤكدا أن ذلك لم يسفر عن أي تلفيات سوى محول التيار (محول القياس) الجاري تغييره.

وكان قد شهد نجع الطينية بمدينة الاقصر انقطاع التيار الكهربي عنه عقب تلف محول نقل الكهرباء بالنجع وعلى قامت الاجهزة التنفيذية بالابلاغ عن القطع وتم توزيع الأحمال على المحولات البديلة