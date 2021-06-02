جزء رابع لـ مسلسل كلبش.. باهر دويدار يوضح

كلبش

قال الكاتب و السينارست باهر دويدار، إنه يحرص على تقديم أعمال درامية تهتم بقضية الوعي، موضحًا أن هناك نقاش حاليا بين فريق العمل لتقديم جزء رابع من مسلسل كلبش.



وأضاف باهر دويدار خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن لديه ما يقدم فى الجزء الرابع من مسلسل كلبش، ولكن القرار ليس بيده.



ولفت إلى أن لديه اهتمام بالأعمال التى تناقش القضايا المهمة، والاشياء التي تستلزم وعى المواطنين.

وأوضح أن قرار عمل جزء ثان من مسلسل هجمة مرتدة كان قبل انتهاء الجزء الأول من المسلسل، موضحًا أنه تم عمل القفلة بهذا الشكل من أجل الجزء الثاني.



وأضاف باهر دويدار خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك نقاشا شديدا بشأن الشخصيات التى ستستمر في الجزء الثاني، وكشف عن عدم حسم الأمر حتى الآن.



ولفت إلى أنه فى حالة حسم الأمور سيتم الإعلان عنها لـ وسائل الإعلام، فالمسلسل وثيقة تاريخية لمرحلة مهمة فى تاريخ المنطقة العربية بأكملها وليس فى تاريخ مصر فقط.



وتابع أنه لابد من تحرى الدقة بشأن المعلومات وخصوصا عند عمل مسلسل أشخاص مازالوا على قيد الحياة كما حدث فى مسلسل الاختيار1.



وأوضح مؤلف مسلسل هجمة مرتدة، أنه يحمل أمانة توصيل رسالة للمواطنين لذلك عند كتابته لأى معلومة فى المسلسل كان يتوخى الحذر دائماً، مضيفاً أنه يتم الآن تجهيز جزء ثان من المسلسل لاستكمال معركة الوعى لدى المواطن.



وتابع أننا نعيش فى معركة وعى لفترة طويلة ومهمته هى توصيل الرسالة للمشاهد بكل شفافية وشرح كل الأمور له دون فرض أى حكم سواء على الأحداث أو الأشخاص وللمواطن بعد ذلك حرية أخذه موقف تجاه المسلسل.