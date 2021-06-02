تقارير: إصابة سيرجيو أجويرو بفيروس كورونا

تعرض الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، للإصابة بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”.

وبحسب شبكة “TYC” الأرجنتينية فأن نتيجة فحوصات أجويرو للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية فور وصوله لمعسكر المنتخب.

وكان نادي برشلونة قد أعلن يوم الاثنين، عن تعاقده مع سيرجيو أجويرو في صفقة انتقال حر قادمًا من مانشستر سيتي.

ووقع أجويرو عقدًا مع برشلونة يمتد لـ موسمين، مع وضع شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 100 مليون يورو.

وقضى أجويرو 10 مواسم مع فريق مانشستر سيتي، لينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي مع الفريق.