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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

29 عاما من الولاية|المرض يقهر حسن نصر الله.. وصفي الدين الأقرب لخلافته

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مدير تحرير الأهرام، ماهر مقلد، إنه لا توجد مؤشرات نهائية حتى الآن حول الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدا أن حالة الاهتمام به طبيعية.

لبنان.. حزب الله يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن نصر الله

ولفت مقلد في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الوضع الصحي لا يمثل عائقا أمام حسن نصر الله للاستمرار في عمله كأمين عام لحزب الله، على الرغم من ظهوره في الخطاب الأخير يوم 25 مايو الماضي، وتبدو عليه بعض المتاعب الصحية، وتعرض لانتكاسة أكثر من مرة أثناء إلقائه الخطاب.

 

وأوضح مقلد، أن المقربين من حزب الله يعتبرون مرض حسن نصر الله أمرا طبيعيا، معقبا "قالوا إنه يمر بظروف صحية كأي إنسان، وأن الظروف الصحية غير مؤثرة أو شديدة الخطورة، وأنه خضع للعلاج".

 

وبعيدا عن الكاريزما التي يتمتع بها حسن نصر الله في الشارع خاصة اللبناني، لفت مقلد، أن حزب الله مؤسسة كبيرة لها هيكل وتنظيم ونائب للحزب، وأمين عام للتنظيم، ويوجد مؤسسات داخل الحزب.

 

وتابع "لو خلا منصب الأمين العام لظروف صحية سوف تنتقل الإدارة إلى ابن خالته هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للحزب، لأنه أقوى شخصية داخل حزب الله".

 

واختتم "حزب الله في الفترة الأخيرة يواجه ضغوط داخلية وخارجية وضغوط تتعلق بالتمويل، لأنه يعتمد في كل الموارد على إيران، وبالتالي سوف تتأثر خطط حزب الله الخارجية، لكن استبعد أن يتأثر الحزب بشكل عام حال ترك حسن نصرالله مكانه.

وسط أنباء عن وفاته سريريا..غموض فى لبنان حول مصير حسن نصر الله وتطورات حالته الصحية

تطورات حالة حسن نصر الله الصحية

وكشفت مصادر قريبة من أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن صحته "آخذة في التحسن، وأصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة".

 

وأشارت المصادر القريبة بأنه "تتم معالجة حسن نصر الله تحديدا من تحسس ربيعي والتهاب رئوي"، لافتة إلى أنه  "ليس صحيحا أنه مصاب بفيروس كورونا، وأن لو كان الأمر كذلك، فلا حرج أصلا في الإعلان عنها".

 

وأوضحت المصادر أن هذه "ليست المرة الأولى التي يعاني فيها نصر الله من هذا التحسس وتفاعلاته"، مؤكدة أنه "كان يعالج بلا ضجيج ومن غير أن يتنبه أحد، لأن مرضه لم يكن يترافق مع مناسبات يضطر إلى الظهور فيها، خلافا لما حصل في هذه المرة حيث صودِف أنه تعرض لنوبة الحساسية والالتهابات خلال فترة الاحتفال بذكرى التحرير، التي لا يستطيع أن يغيب عنها لدلالاتها الرمزية الكبيرة، علما أنه ليس أصلا في وضع يستدعي الانقطاع التام".

 

وكشفت المصادر القريبة من نصر الله أنه "خضع إلى معاينة مباشرة من الطبيب المختص، وأنه لم تكن هناك أي حاجة للاستعانة بمستشفى".

 

29 عاما من الولاية 

حسن عبد الكريم نصر الله هو الأمين العام الثالث والحالي لحزب الله منذ 16 فبراير 1992، وقد تولى المنصب خلفًا عباس الموسوي الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 6 فبراير 1992.

 

ولد حسن نصر الله 31 أغسطس 1960، في برج حمود، وتعود أصوله إلى بلدة البازورية حيث اضطر والده للنزوح إلى بيروت بحثا عن فرصة للعمل.

 

يلقب عادة بالسيد، وذلك لانتمائه لعائلة "نصر الله" التي تنتسب إلى نبي الإسلام محمد عبر حفيده الإمام الحسين بن علي.

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