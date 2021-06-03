نائب الشيوخ: زيادة معدلات النمو يقلل نسبة البطالة في مصر

قال أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن زيادة معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة يصب فى صالح الدولة من جهة والمواطن من جهة اخرى، لافتًا الى أن القيادة السياسية اطلقت خلال الفترة الماضية عدد كبير من المبادرات لصالح المواطن منها حياة كريمة والأجور والمعاشات.

وأكد “سمير” لـ"صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة تحق توازنا بين جميع المحافظات من الريف للصعيد لغيرها لكى يتمتع كل مواطن في هذه المناطق بجميع الخدمات، والمشروعات التى سوف تهتم بتقليل البطالة والتنمية.

وتابع النائب حديثه قائلا: "هناك توجه كبير من جانب مجلسى النواب والشيوخ والدولة ككل للقضاء على أى معوقات أو سلبيات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد والمواطن".

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 % وهذا الرقم نقارنه بنفس الشهور من العام الماضى، وسجلنا زيادة بنسبة 2.9 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الشهور التى نقارن بها كانت الدولة لم تتعامل بشكل كبير مع أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن الاقتصاد المصرى فى عام 2021 وفى ظل تحديات كورونا حقق نجاحا كبيرا.

وتابع رئيس الوزراء: "هذا مؤشر إيجابى على حجم النمو الاقتصاد المصرى وأشادت بها كل المؤسسات العالمية".