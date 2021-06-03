رئيس الحكومة: حققنا نسبة نمو 2.9 % خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من 2021.. نواب: ورقة رابحة لزيادة الناتج الإجمالي وتحسين عجز الموازنة العامة

خطة النواب: الدولة تستهدف زيادة نسبة النمو لـ 5.5%

برلمانى: 800 ألف فرصة عمل للشباب العام المقبل

نائب الشيوخ: زيادة معدلات النمو يقلل نسبة البطالة في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 % وهذا الرقم نقارنه بنفس الشهور من العام الماضى، وسجلنا زيادة بنسبة 2.9 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الشهور التى نقارن بها كانت الدولة لم تتعامل بشكل كبير مع أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن الاقتصاد المصرى فى عام 2021 وفى ظل تحديات كورونا حقق نجاحا كبيرا.

وتابع رئيس الوزراء: "هذا مؤشر إيجابى على حجم النمو الاقتصاد المصرى وأشادت بها كل المؤسسات العالمية".

وفى هذا الصددـ أكد عدد من اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أن الحكومة تستهدف الوصول الى نسبة نمو العام المالي المقبل 5.2% بشرط انخفاض خطر جائحة كورونا عن مصر والعالم ومع وجود اللقاحات سيتم تحقيق ذلك.

قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الوصول الى نسبة نمو العام المالي المقبل 5.2% بشرط انخفاض خطر جائحة كورونا عن مصر والعالم ومع وجود اللقاحات سيتم تحقيق ذلك.

وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، أن استهداف نسبة نمو 5.2% يوفر ما يقارب 800 ألف فرصة عمل مما يخفض نسبة البطالة عن مصر بشكل كبير جدا،قائلا:" معدلات النمو في زيادة مستمرة في العام السابق حققنا 2.8% وفى الثلاث أشهر الماضية حققنا 2.9% وذلك دلالة على قوة الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا".

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه حال زيادة نسبة النمو ستعود حركة السياحة والسفر فضلا عن زيادة الناتج الإجمالي أيضا مما يحسن من أداء الاقتصادي من الدين ويسد القروض ويحسن عجز الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ماطرحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، الذى شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 %.

وقال “عمر” لـ"صدى البلد"، إن الدولة الآن تستهدف فى الموازنة الجديدة زيادة نسبة النمو لـ 5.5% ووضعنا مادة فى قانون الموازنة تعطي مرورنة لوزير المالية لكى يحقق فائضا أوليا نصف فى المائة ونتوقع ان يحقق اكثر من هذا، مستهدفين فى الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي لا يقل عن 1.5 فى المائة، وهذه المادة تضاف لأول مرة فى قانون الموازنة بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما، قال أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن زيادة معدلات النمو وإنخفاض نسبة البطالة يصب فى صالح الدولة من جهة والمواطن من جهة اخرى، لافتًا الى أن القيادة السياسية اطلقت خلال الفترة الماضية عدد كبير من المبادرات لصالح المواطن منها حياة كريمة والاجور والمعاشات.

واكد “سمير” لـ"صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة تحق توازنا بين جميع المحافظات من الريف للصعيد لغيرها لكى يتمتع كل مواطن في هذه المناطق بجميع الخدمات، والمشروعات التى سوف تهتم بتقليل البطالة والتنمية.

وتابع النائب حديثه قائلا:" هناك توجه كبير من جانب مجلسى النواب والشيوخ والدولة ككل للقضاء على أى معوقات أو سلبيات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد والمواطن".

