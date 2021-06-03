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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اثناء الجوله
اثناء الجوله

تفقد الاستاذ الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد،  والدكتور احمد سيد حرباوى  نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الطلاب والتعليم الذى صدر قراره اليوم الاربعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائبا لرئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الطلاب والتعليم  لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة الوادى الجديد بالكيلو ١٠ بمقر الجامعة الجديد  وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا .

وقال الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ان عدد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة للعام الجامعة 2021/2022 هم ٤٨٤٣ طالب وطالبه بكليات الجامعةالست  موزعين على كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة  والاداب والتربية والتربية الرياضية .

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وقال إن كليات الجامعة انهت كافة الترتيبات  لامتحانات الفصل الدراسى الثانى  من تجهيز القاعات وتوفير كافة المستلزمات  حيث تم تقليل اعداد الطلاب بالقاعات لتحقيق التباعد الاجتماعى للوقاية من كورونا، 

وأشار رئيس الجامعة  إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ادارة شباب الجامعة والكليات   لتغطية مبانى الجامعة  المخصصة للامتحانات  تتولى عمليات الاشراف على اعمال  التعقيم والتطهير  الدورى قبل وبعد الإمتحانات  لافتا إلى أن هناك فرق من ادارة رعاية شباب الجامعة والكليات تتولى عملية تنظيم دخول الطلاب الى مقار اللجان بالاضافة الى توفير الكواشف الحرارية  للكشف  على الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين  أثناء الدخول لمقار اللجان. 

وأكد أنه تم تخصيص غرفة عزل  لأى طالب يشتبه إصابته بفيروس كورونا بالاضافة الى تخصيص لجان لذوى الهمم بالدور الاول بلجان الإمتحانات لراحة الطلاب  .

 واضاف رئيس الجامعة انه سيتم توفير اتوبيسات من الجامعة  لنقل طلاب المدن الجامعة الى مقار اللجان بالكيلو ١٠ هذا  بالاضافة الى التنسيق مع ادارة  المواقف بالمحافظة لتوفير اتوبيسات من ميدان الساحة بالخارجة لنقل طلاب الكليات مع اتخاذ كافة والاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة توفير مستلزمات التعقيم والتطهير  للوقاية من فيروس كورونا.

شملت الجولة التفقدية لجان الامتحانات ومتابعة الاجراءت على بوابات الدخول ، حيث اطمئن بنفسه على انتظام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، كذلك اطمئن على انتظام كافة الطلاب.

حيث اطمئن رئيس الجامعة على مستوى الامتحانات لطلاب الفرقة الثانبة بكلية الاداب الذين يؤدون الامتحانات فى الفترة الثانية من الواحدة وحتى الثالثة ظهرا .

وطمان رئيس الجامعة ونائبه   الطلاب على ان الجامعة تتخد كافة السبل لراحتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى اداء امتحاناتهم للفصل الدراسى الثانى فى سهولة ويسر.

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