اليوم..الجيزاوي يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكليات جامعة بنها

يتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الخميس بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة.

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ومن المقرر أن يتابع الجيزاوي سير الامتحانات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن جامعة بنها كانت قد أعلنت فى وقت سابق انه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات ونشرها بالبوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها .

وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 ألف طالب وطالبة فى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على مستوى 17 كلية ومعهد بالجامعة.