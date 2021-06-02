لازم تقف..هيثم نبيل يتهم هؤلاء بسرقة لحن أغنية الأسد لـ مسلسل البرنس

اتهم الملحن والمطرب هيثم نبيل، كلا من فيلو، ومسلم، ومودي أمين بسرقة لحن أغنية “الأسد” لمسلسل “البرنس” لـ محمد رمضان في مهرجان " ملقتش راجل ده انتو فالصوا".

كتب هيثم نبيل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "سرقة لحن أغنية #الاسد لمسلسل #البرنس من كلماتي ولحني، وهيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والسرقة اللي بالحب دي لازم تقف .. فيه حقوق أدبية ومادية لازم الكل يفهمها مش كل يوم نصحي علي أغاني محترمة متحولة لأغاني رديئة بدون إذن".

انتهى المطرب هيثم نبيل، من تسجيل نصف ألبومه الجديد، والذى لم يحدد إسمه حاليا ، حيث من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون هيثم نبيل، فى الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين منهم كيرلس نشأت وسارة سعيد ونسمة فؤاد ويقوم هو بألحان معظم أغانى ألبومه.



