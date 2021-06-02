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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف تفاصيل قرار الرئيس السيسي

صدى البلد

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم كان تاريخيا وخرج بقرارات مهمة ذات أثر كبير، مضيفا أن من بين هذه القرارات بدء تطبيق الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية.


وأضاف مرعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم دعم عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات ذات مغزى مهم، تدل على تقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري بكل هيئاته باعتبار العام القضائي 1 كتوبر من كل عام يوم القضاء المصري احتراما للسلطة.

 

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك قرارا مهما بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية حيث ستقوم كل جهة وهيئة قضائية بإبلاغ وزارة العدل بمتطلباتها  في المبنى المخصص لها بالعاصمة الإدارية.

المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا المجلس الأعلى للهيئات القضائية المحكمة الدستورية العليا مجلس الدولة

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