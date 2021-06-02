رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف تفاصيل قرار الرئيس السيسي

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم كان تاريخيا وخرج بقرارات مهمة ذات أثر كبير، مضيفا أن من بين هذه القرارات بدء تطبيق الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية.



وأضاف مرعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم دعم عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات ذات مغزى مهم، تدل على تقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري بكل هيئاته باعتبار العام القضائي 1 كتوبر من كل عام يوم القضاء المصري احتراما للسلطة.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك قرارا مهما بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية حيث ستقوم كل جهة وهيئة قضائية بإبلاغ وزارة العدل بمتطلباتها في المبنى المخصص لها بالعاصمة الإدارية.