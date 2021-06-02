تعيين طارق غزال رئيسا لقطاع الأمانة الفنية بشركة الملاحة الجوية

أصدر الكابتن أهاب محي رئىس مجلس إدارة الشركه الوطنية للملاحة الجوية، قرارا بتعيين طارق غزال رئيسا لقطاع الأمانة الفنية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية.

وشغل طارق غزال، عدة مناصب بشركة الملاحة الجوية، منها مدير عام لمراقبة المنطقة سابقاً، رئيس قطاع المراقبة الجوية سابقاً.

وتجدر الإشارة إلى أنه من مهام قطاع الأمانة الفنية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية، هي الإشراف ومتابعة التراخيص الخاصة بالمراقبين الجويين، ومتابعة المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى متابعة والاشراف على التراخيص الخاصة بالمطارات.