رؤوف عبد القادر: دعم مجلس إدارة الخطيب وراء تفوق «رجال طائرة الأهلي»

عبر رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج «رجال طائرة الأهلي» بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي المقاولون العرب.

وقال إن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على التواصل معه عقب نهاية المباراة، وقدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والتحلي بشخصية وروح الأهلي.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب وفر كل الدعم والمساندة لـ«رجال طائرة الأهلي»، وهو ما منحه تفوقًا كبيرًا على جميع المنافسين، مؤكدًا أن كافة فرق النادي تحظى باهتمام كبير ومساندة مستمرة في إطار سعي النادي للتتويج بكل البطولات.

وأكد عبد القادر أن «رجال طائرة الأهلي» كانوا على العهد وحققوا بطولة غالية في فترة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق سوف يحتفل باللقب اليوم ثم يغلق الصفحة، وبداية من الغد يبدأ الاستعداد للبطولات المقبلة، كما هو معتاد من جميع فرق النادي بشكل عام.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021.

وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على الزمالك في المباراة الختامية بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-22)، (25-23)، (25-22).

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، محتلا بهم المركز الأول مقابل 59 نقطة للزمالك في المركز الثاني.

يذكر أن مواجهة الدور الأول قد شهدت تفوق "المارد الأحمر" بنتيجة 3 - 0.

وأقيمت المباراة اليوم على صالة نادي المقاولون العرب، في حضور عدد محدود من الجماهير، بالإضافة لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اللعبة برئاسة سامح حمدي.

وحضر من الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما مثل الزمالك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.

ونجح الزمالك في الوصول إلى نفس نقاط الأهلي بالفوز على طلائع الجيش السبت الماضي في اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلي من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 - 2، وذلك قبل مباراة اليوم.

