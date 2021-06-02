رؤوف عبد القادر: دعم مجلس إدارة الخطيب وراء تفوق «رجال طائرة الأهلي»

رؤوف عبد القادر: دعم مجلس إدارة الخطيب وراء تفوق «رجال طائرة الأهلي»
عبر رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج «رجال طائرة الأهلي» بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي المقاولون العرب.
وقال إن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على التواصل معه عقب نهاية المباراة، وقدم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الأداء المميز والتحلي بشخصية وروح الأهلي.
وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الخطيب وفر كل الدعم والمساندة لـ«رجال طائرة الأهلي»، وهو ما منحه تفوقًا كبيرًا على جميع المنافسين، مؤكدًا أن كافة فرق النادي تحظى باهتمام كبير ومساندة مستمرة في إطار سعي النادي للتتويج بكل البطولات.
وأكد عبد القادر أن «رجال طائرة الأهلي» كانوا على العهد وحققوا بطولة غالية في فترة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الفريق سوف يحتفل باللقب اليوم ثم يغلق الصفحة، وبداية من الغد يبدأ الاستعداد للبطولات المقبلة، كما هو معتاد من جميع فرق النادي بشكل عام.
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021.
وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على الزمالك في المباراة الختامية بثلاثة أشواط نظيفة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-22)، (25-23)، (25-22).
بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، محتلا بهم المركز الأول مقابل 59 نقطة للزمالك في المركز الثاني.
يذكر أن مواجهة الدور الأول قد شهدت تفوق "المارد الأحمر" بنتيجة 3 - 0.
وأقيمت المباراة اليوم على صالة نادي المقاولون العرب، في حضور عدد محدود من الجماهير، بالإضافة لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اللعبة برئاسة سامح حمدي.
وحضر من الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما مثل الزمالك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.
ونجح الزمالك في الوصول إلى نفس نقاط الأهلي بالفوز على طلائع الجيش السبت الماضي في اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلي من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 - 2، وذلك قبل مباراة اليوم.