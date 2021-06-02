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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة : المبادرة تصل تكلفتها إلى 700 مليار جنيه على 3 سنوات.. فيديو

حياه كريمة
حياه كريمة

قالت غادة البهنساوي رئيسة المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة إن الشمروع يعد الأضخم في العالم والذي يخدم أكثر من 4000 قرية بتكلفة ستصل إلى  700 مليار جنيه.

 

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وأضافت البهنساوي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن المشروع يقع في 20 محافظة على سبيل المثال في محافظة الأقصر تم تركيب شبكات للصرف الصحي بقرية اسنا وفي أسوان قام فريق مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على أبرز ما تم.

 

وتابعت رئيسة المركز الإعلامي لمبادرة حياة كريمة أنه لأول مرة يتم العمل ويكون هناك  تجمع لـ 20 وزارة، مؤكدا أنه يتم العمل على تلبية احتياجات القرى وفق الخطة الموضوعة.

 

وأشارت البهنساوي أن مبادرة حياه كريمة تتكلف 700 ملييار جنيه على 3 سنوات. 

 

مياة الشرب مبادرة حياة كريمة الصرف الصحى حياة كريمة محافظة الاقصر

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