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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

1277 قرصا و33 عبوة..

ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملة على الصيدليات ببورسعيد

حملة صحية أمنية على
حملة صحية أمنية على صيدليات بورسعيد

شنت لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، د. أحمد حسن أبو هاشم، حملة مشتركة على الصيدليات العامة.

 

وقامت اللجنة، بالمرور على بعض الصيدليات العامة، وتم ضبط و تحريز العديد من الأدوية بإجمالي ١٢٧٧ قرصا و ١٦ كيس من الأدوية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وكذلك ٣٣ عبوة من المستلزمات المتنوعة غير مسجلة ومجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

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من جانبه، أكد “أبوهاشم”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحملات تأتي استمرارا لمجهودات إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة بورسعيد وبناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتعليمات د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء بتكثيف الحملات لضبط سوق الدواء والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

 

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة؛ حرصًا على سلامة المواطنين.
 

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