حسن حامد: الإعلام الخاص لن يقوم بدور ماسبيرو

قال الإعلامي حسن حامد، إن هناك تفاصيل صغيرة حدثت تسببت في صناعة مساره الكبير، موضحا: عندما تم اختياري للسفر إلى اليابان التقيت بالزميلة سميحة دحروج وقررنا أن نتزوج".



وأضاف حسن حامد في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "أخبار مصر": “ أن الإعلامية سميحة دحروج هي توأم روحي، موضحا أنهم بقوا في اليابان لمدة 3 سنوات، ونتيجة لهذه الفترة استطعنا تكوين صداقات يابانية كثيرة مع العديد منهم”.



وأوضح حسن حامد: أنه لم يتعرض إطلاقا للعمل كمراسلين خلال فترة عمله في الإذاعة المصرية، منوها إلى أنه تعلم العمل كمراسل من التجربة اليابانية.



وأشار إلى أنه بعد عودته قام بتطبيق الفكر الياباني في إنشاء قناة المعلومات المرئية وقطاع القنوات المتخصصة ولكن ممزوجة بالتجربة الأمريكية.



وأكد على أن الإعلام العام الذي يمثله ماسبيرو هو صلب العملية الإعلامية في مصر، مشددا على أن الإعلام الخاص لن يستطيع أن يحل مقام ماسبيرو والإعلام العام.