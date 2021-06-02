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رياضة

عبدالله عبدالسلام: سعيد بالتتويج.. وخبرات لاعبي الأهلي حسمت الفوز على الزمالك

صدى البلد

أعرب عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز ببطولة الدوري، بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3-0.

 وقال عبد الله: «أوجه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين، لقد مررنا بظروف صعبة هذا الموسم في ظل كثرة التوقفات، ولكن بالإصرار استطعنا حسم لقب الدوري في النهاية». 

وأضاف: «سعيد بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الدوري، ولا يزال لدينا بطولة كأس مصر، وقادرون على الفوز بها بإذن الله لإسعاد الجماهير».

 وواصل: «لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة، وكان هناك هدوء أعصاب في الأشواط الثلاثة، وهو ما منح الفريق الفوز على الزمالك في مواجهة اليوم».

 وختم عبد الله حديثه قائلا: «الأهلي فريق كبير، وهدفنا التتويج بالبطولات بشكل مستمر، وكل اللاعبين لديهم روح وعزيمة كبيرة، ونتمنى إسعاد الجماهير بصفة دائمة، وأهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي حرص على تهنئة الفريق هاتفيا بعد المباراة، وكذلك أهنئ الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي وكل زملائي اللاعبين». 

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021. 

وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على الزمالك في المباراة الختامية بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-22)، (25-23)، (25-22). 

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، محتلا بهم المركز الأول مقابل 59 نقطة للزمالك في المركز الثاني. يذكر أن مواجهة الدور الأول قد شهدت تفوق "المارد الأحمر" بنتيجة 3 - 0.

 وأقيمت المباراة اليوم على صالة نادي المقاولون العرب، في حضور عدد محدود من الجماهير، بالإضافة لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اللعبة برئاسة سامح حمدي. 

وحضر من الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما مثل الزمالك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.

 ونجح الزمالك في الوصول إلى نفس نقاط الأهلي بالفوز على طلائع الجيش السبت الماضي في اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلي من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 - 2، وذلك قبل مباراة اليوم.

الزمالك المقاولون العرب مباراة اليوم نادي المقاولون العرب محمود الخطيب

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