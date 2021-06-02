عبدالله عبدالسلام: سعيد بالتتويج.. وخبرات لاعبي الأهلي حسمت الفوز على الزمالك
أعرب عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز ببطولة الدوري، بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3-0.
وقال عبد الله: «أوجه التهنئة للجهاز الفني واللاعبين، لقد مررنا بظروف صعبة هذا الموسم في ظل كثرة التوقفات، ولكن بالإصرار استطعنا حسم لقب الدوري في النهاية».
وأضاف: «سعيد بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الدوري، ولا يزال لدينا بطولة كأس مصر، وقادرون على الفوز بها بإذن الله لإسعاد الجماهير».
وواصل: «لاعبو الأهلي لديهم خبرات كبيرة، وكان هناك هدوء أعصاب في الأشواط الثلاثة، وهو ما منح الفريق الفوز على الزمالك في مواجهة اليوم».
وختم عبد الله حديثه قائلا: «الأهلي فريق كبير، وهدفنا التتويج بالبطولات بشكل مستمر، وكل اللاعبين لديهم روح وعزيمة كبيرة، ونتمنى إسعاد الجماهير بصفة دائمة، وأهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي حرص على تهنئة الفريق هاتفيا بعد المباراة، وكذلك أهنئ الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي وكل زملائي اللاعبين».
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021.
وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري بعد أن حقق الفوز على الزمالك في المباراة الختامية بثلاثة أشواط نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-22)، (25-23)، (25-22).
بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، محتلا بهم المركز الأول مقابل 59 نقطة للزمالك في المركز الثاني. يذكر أن مواجهة الدور الأول قد شهدت تفوق "المارد الأحمر" بنتيجة 3 - 0.
وأقيمت المباراة اليوم على صالة نادي المقاولون العرب، في حضور عدد محدود من الجماهير، بالإضافة لأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اللعبة برئاسة سامح حمدي.
وحضر من الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما مثل الزمالك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.
ونجح الزمالك في الوصول إلى نفس نقاط الأهلي بالفوز على طلائع الجيش السبت الماضي في اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأهلي من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 - 2، وذلك قبل مباراة اليوم.