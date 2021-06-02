البرلمان العربي: السيسي زعيم له مكانة كبيرة بين كل الشعوب العربية

عبر عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، عن عميق تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقوم بثورة نهضة وهو زعيم عربي له مكانة كبيرة بين كل الشعوب العربية.



وأضاف العسومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي له دور مهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية من خلال إعادة الهدوء لليبيا و التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن لا أحد يستطيع أن ينكر تحركات الرئيس السيسي الايجابية في مختلف الملفات العربية الهامة، مشيرا إلى أن الجميع يقدر ما يقوم به الرئيس السيسي.



وعن أزمة سد النهضة، أكد أنه لا اختلاف على الأمن القومي العربي، ونتواصل مع الاطراف الدولية، لإيصال وجهات النظر الدولية، ويفهم الأزمة المصرية السودانية والاثيوبية.

