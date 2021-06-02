المخرج حسام علي يواصل تصوير مسلسل ورق التوت

يواصل المخرج حسام علي، تصوير مشاهد مسلسل “ورق التوت”، بطولة شريف سلامة، بعد توقف التصوير طوال شهر رمضان الماضي.

وإنتهى حسام علي، من تصوير عدد كبير من المشاهد ومن المتوقع أن ينتهي العمل خلال الفترة المقبلة إستعداداً لعرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.