لحظات تتويج الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة .. شاهد

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة الدوري، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات البطولة، مكررًا الفوز على المنافس بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب بالدور الأول بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد الفريق لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، والـ33 في تاريخه.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب وتفوق بفضل الإرسال المميز والإعداد المثالي والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليحصد الفريق لقب البطولة.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وباغت «رجال طائرة الأهلي» بتسجيل العديد من النقاط بعد أن تألق أحمد صلاح في تنفيذ الضربات الساحقة مع الإعداد المميز من جانب عبد الله عبد السلام وحائط الصد المميز.

وقدم أحمد سعيد أداءً قويًّا للغاية مع محمد عادل وكراسيمير وريموند، وكذلك محمد رمضان ومحمد معوض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 25-22.

الشوط الثاني كان سجالًا بين الفريقين، وقام الجهاز الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» بقيادة محمد مصيلحي بإجراء عدة تبديلات، مع منح تعليمات فنية مكثفة مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، بعد أن لعب محمود رؤوف دورًا كبيرًا في تفوق الفريق، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-23.

بدأ الشوط الثالث بشكل قوي وسجل أحمد صلاح وأحمد سعيد عدة نقاط حاسمة، وحقق «رجال طائرة الأهلي» التقدم على المنافس ونجح في الاستحواذ والسيطرة وتسجيل النقاط تباعًا، لينتهي الشوط بتفوق الأهلي بنتيجة 25-22، ليحصد الفريق لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة «رجال»، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني والسلوكي ، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة.‏

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر، مؤكدًا على ثقته في إخلاص «رجال الطائرة» وكل عناصر المنظومة، ‏على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

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