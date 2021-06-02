عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظات تتويج الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة .. شاهد

صدى البلد

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي توج بلقب بطولة الدوري، بعد أن تغلب على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات البطولة، مكررًا الفوز على المنافس بعد أن تغلب عليه في لقاء الذهاب بالدور الأول بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد الفريق لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، والـ33 في تاريخه.

 

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب وتفوق بفضل الإرسال المميز والإعداد المثالي والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد خلال أشواط المباراة التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل ليحصد الفريق لقب البطولة.

 

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، وباغت «رجال طائرة الأهلي» بتسجيل العديد من النقاط بعد أن تألق أحمد صلاح في تنفيذ الضربات الساحقة مع الإعداد المميز من جانب عبد الله عبد السلام وحائط الصد المميز.

 

وقدم أحمد سعيد أداءً قويًّا للغاية مع محمد عادل وكراسيمير وريموند، وكذلك محمد رمضان ومحمد معوض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 25-22.

 

الشوط الثاني كان سجالًا بين الفريقين، وقام الجهاز الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» بقيادة محمد مصيلحي بإجراء عدة تبديلات، مع منح تعليمات فنية مكثفة مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، بعد أن لعب محمود رؤوف دورًا كبيرًا في تفوق الفريق، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-23.

 

بدأ الشوط الثالث بشكل قوي وسجل أحمد صلاح وأحمد سعيد عدة نقاط حاسمة، وحقق «رجال طائرة الأهلي» التقدم على المنافس ونجح في الاستحواذ والسيطرة وتسجيل النقاط تباعًا، لينتهي الشوط بتفوق الأهلي بنتيجة 25-22، ليحصد الفريق لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.

 

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة «رجال»، وأجرى اتصالا هاتفيا  مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط  الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على  الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

 

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط  الفني  والسلوكي ، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروضًا طيبة.‏

 

وجاء في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة الدوري يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره،  وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز  مستمر، مؤكدًا على ثقته في إخلاص «رجال الطائرة» وكل عناصر المنظومة، ‏على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.

2 (1)
2 (1)
2 (2)
2 (2)
2 (3)
2 (3)
2 (4)
2 (4)
2 (5)
2 (5)
2 (6)
2 (6)
2 (7)
2 (7)
2 (8)
2 (8)
2 (9)
2 (9)
195036455_2995381064082087_5875598588852970958_n
195036455_2995381064082087_5875598588852970958_n
196452441_2995381007415426_7047866406430689590_n
196452441_2995381007415426_7047866406430689590_n

ترشيحاتنا

الليلة.. هواوي تطلق رسميا نظام HarmonyOS لـ 100 مليون جهاز

في هجوم مفاجئ.. كلب يفقأ عين فتاة بسبب رموشها| صور

تعهدت بإصلاح أعطالها.. "تسلا" تسحب 6 آلاف سيارة من السوق في أمريكا

هيئة قضايا الدولة : الرئيس السيسي منحاز للشعب ويسعى لتحقيق العدالة الناجزة

السياحة والأثار: افتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر.. فيديو

هل الخفاش السبب في انتشار الفطر الأسود.. أستاذ فيروسات يحسم الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية .. فيديو

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

الوزراء: الموافقة على إنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

الإعلان عن واحدة من أكبر القضايا خلال أيام.. وزير العدل يوضح

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ