عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد تحديد موعده.. ما تريد معرفته عن الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

أعلن السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، منوها بأنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة في الفترة من ١٦ إلى ٢١ يونيو الجاري.  

وأشار "الباسوسي" إلى أنه جارٍ حاليًا إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

مسابقات المهرجان

كشف الناقد عصام زكريا إلي مشاركة ما يقرب من 100 دولة بالدورة المنتظرة للمهرجان، لافتا إلي وضع اللمسات الأخيرة للبرامج التي ستضمن المسابقات الدولية الأربعة وهي الأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك والأفلام الروائية القصيرة والتي تضم أفلام الدول الأجنبية والعربية المشاركة.

وعن مفاجآت الدورة الجديدة، قال زكريا: "يوجد عدة برامج خاصة بالمهرجان، من بينها برنامج دولي كبير عن أهم مدارس فن التحريك في العالم وبرنامج يتضمن عددا من الأفلام المصرية والتي يقوم ببطولتها بعض النجوم المعروفين.

كما أشار مدير المهرجان  إلي أن دورة 22 للمهرجان خلال العام الجاري، هي دورة مكثفة، تتضمن فعاليات عامين ونصف، حيث ألغيت دورة العام الماضي بسبب بداية ظهور جائحة كورونا.

16 يونيو.. افتتاح فعاليات الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يكشف عن بوستر الدورة الـ 22

تكريمات 

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن تكريمها الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي"شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب" في دورة هذا العام والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من "19 إلى 25 مايو" الجاري بمدينة الإسماعيلية.

وقال رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد عصام زكريا في بيان  اليوم الأحد، إن تكريم الناقد الكبير كمال رمزي هو تكريم مستحق لأحد رموز النقد السينمائي المعروفين، حيث لم يحصل على ما يستحقه من تكريم يتناسب مع عطائه الكبير في مجال النقد السينمائي وهو اسم كبير تفخر به السينما المصرية والعربية، وتاريخ سينمائي ممتد من آلاف المقالات التي سطرها في حب السينما، وعشرات الكتب التي صارت مرجعا لكل دارسي الفن السابع، ومهرجانات عربية ومصرية ودولية شهدها وشارك في تأسيسها،منذ تعلق في فترة مبكرة بتلك الشاشة الفضية، فمنحها عمره".

بوستر الدورة 

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر الدورة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، يستمد البوستر تصميمه من البيئة التي يقام فيها المهرجان وهي محافظة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ 22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الإسماعيلية السينمائي الدولي كمال رمزي

موضوعات متعلقة

أحمد مجدي يكشف لـ"صدى البلد" صعوبات مسلسل قصر النيل

هاني رمزي لـ"صدى البلد": هذا مصير غبي منه فيه الجزء الثاني

16 يونيو.. افتتاح فعاليات الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية

رشا بن معاوية : الدراما المصرية بوابة العبور الحقيقية لأي فنان في الوطن العربي

احتفاء بـ ندوتها في الموقع..مروة ناجي: شكرا جزيلا "صدى البلد" على تكريمي|صور

أنور عمرو يضع الموسيقى التصويرية لفيلم ريتسا

اليوم.. حفل جديد لفرقة الخان بساقية الصاوي

تعرف على موعد طرح «الساعة اتنين بليل» لـ سميرة سعيد

ترشيحاتنا

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

لو علم الله منك صدق هذا الأمر أيقظك لصلاة الفجر

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

القطاع الصحي منهار..الأونروا: العدوان الإسرائيلي استخدم قنابل لم تكن متعارف عليها سابقا

حسين لبيب على رأس مستقبلي بعثة الزمالك أبطال إفريقيا للسلة بمطار القاهرة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساعدة في خفض التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راح ضحيتها 17 قتيلا ومصابا.. أول فيديو لموقع ارتكاب مجزرة أبوحزام بنجع حمادي

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

لمدة 5 سنوات.. تنظيم الكهرباء يزف بشرى بشأن ثبات الأسعار ..فيديو

شوفت صور بتقول كدا..أحمد موسى يعلن مفاجأة عن الملء الثاني لـ سد النهضة|شاهد

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ