بعد تحديد موعده.. ما تريد معرفته عن الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أعلن السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، منوها بأنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة في الفترة من ١٦ إلى ٢١ يونيو الجاري.

وأشار "الباسوسي" إلى أنه جارٍ حاليًا إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

مسابقات المهرجان

كشف الناقد عصام زكريا إلي مشاركة ما يقرب من 100 دولة بالدورة المنتظرة للمهرجان، لافتا إلي وضع اللمسات الأخيرة للبرامج التي ستضمن المسابقات الدولية الأربعة وهي الأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام التسجيلية القصيرة وأفلام التحريك والأفلام الروائية القصيرة والتي تضم أفلام الدول الأجنبية والعربية المشاركة.

وعن مفاجآت الدورة الجديدة، قال زكريا: "يوجد عدة برامج خاصة بالمهرجان، من بينها برنامج دولي كبير عن أهم مدارس فن التحريك في العالم وبرنامج يتضمن عددا من الأفلام المصرية والتي يقوم ببطولتها بعض النجوم المعروفين.

كما أشار مدير المهرجان إلي أن دورة 22 للمهرجان خلال العام الجاري، هي دورة مكثفة، تتضمن فعاليات عامين ونصف، حيث ألغيت دورة العام الماضي بسبب بداية ظهور جائحة كورونا.

تكريمات

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن تكريمها الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي"شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب" في دورة هذا العام والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من "19 إلى 25 مايو" الجاري بمدينة الإسماعيلية.

وقال رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الناقد عصام زكريا في بيان اليوم الأحد، إن تكريم الناقد الكبير كمال رمزي هو تكريم مستحق لأحد رموز النقد السينمائي المعروفين، حيث لم يحصل على ما يستحقه من تكريم يتناسب مع عطائه الكبير في مجال النقد السينمائي وهو اسم كبير تفخر به السينما المصرية والعربية، وتاريخ سينمائي ممتد من آلاف المقالات التي سطرها في حب السينما، وعشرات الكتب التي صارت مرجعا لكل دارسي الفن السابع، ومهرجانات عربية ومصرية ودولية شهدها وشارك في تأسيسها،منذ تعلق في فترة مبكرة بتلك الشاشة الفضية، فمنحها عمره".

بوستر الدورة

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن بوستر الدورة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، يستمد البوستر تصميمه من البيئة التي يقام فيها المهرجان وهي محافظة الإسماعيلية وارتباطها بقناة السويس حيث يتضمن البوستر سفينة تعبر القناة وتحمل عدد دورات المهرجان الـ 22 واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

البوستر من تصميم الفنانة هدير السجاعي ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان كل التفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة، خلال الأيام القادمة

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.