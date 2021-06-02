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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي

سعيد مرعي: قرارات السيسي اليوم فى مصلحة القضاة والمواطنين

صدى البلد

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى مصلحة القضاة والمواطنين، موضحًا أن المرأة ستجلس على منصة القضاء بكافة جهاته.

وكشف أن الرئيس السيسي اتخذ عددا من القرارات  المهمة لتطوير العمل القضائي، وكان أهمها بدء عمل المرأة بمجلس الدولة والنيابة خلال هذا العام، وهو قرار يدل على نظرة ثاقبة، وينص على الاستحقاق الدستوري، ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي المناصب القضائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ قرارات ذات مغزى مهم، تدل على تقدير الرئيس السيسي للقضاء المصري بكل هيئاته باعتبار العام القضائي 1 كتوبر من كل عام يوم القضاء المصري احتراما للسلطة.

وتابع  رئيس المحكمة الدستورية العليا  أن هناك قرارا مهما بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وكل جهة وهيئة قضائية تبلغ وزارة العدل بمتطلباتها في المبنى المخصص لها بالعاصمة الإدارية.

وأشار مرعي إلى أن مصر من الدول التى يشار إليها بإعطاء الحقوق، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء العاصمة الإدارية يدل على بُعد نظر الرئيس وعلى أنه لديه فكرا ثاقبا لتطوير جمهورية مصر العربية. 

 


 

أحمد موسى الرئيس السيسي على مسئوليتي وزارة العدل المحكمه الدستورية

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