التنمية المحلية: 1.6 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء بالقرى ..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن المحليات تلقت 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال فترات استلام الطلبات، منها 1.6 مليون طلب بقرى الريف المصري.

وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الطلبات موجودة وأصحابها تقدموا وسددوا الرسوم الخاصة بالتصالح، وفى انتظار المعاينات للمطابقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه يتم حاليا استكمال إجراءات التصالح تيسيرا علي المواطنين وإكمال الخدمات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة طالبت من قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، بهدف توصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة “حياة كريمة”، وكان يجب أن تكون هذه المباني مقننة وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة.



