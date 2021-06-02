بصورة عفوية.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد عبر انستجرام

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء أبو اليزيد فى الصورة بشكل عفوي، ما حاز إعجاب متابعيها .

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد، قالت إن "عليا" خطيبة الضابط يوسف الرفاعى، الذى جسده الفنان "أحمد مكى" بمسلسل الاختيار2، و"رشا “ زوجة الشهيد محمد مبروك رحمة الله عليه شخصيات حقيقية تم وضعها بالدراما، وإن لم تكن عليا موجودة بالحقيقة لكن هناك 60 ألف عليا أخرى بالحقيقة.

وأضافت أسماء أبو اليزيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن كواليس مسلسل الاختيار 2 كانت ممتعة ولذيذة جدا، وروحها حلوة، وساعد ذلك بشكل كبير جدا فى صنع كيمياء بين المشاركين في العمل ككل وخروجه بشكل مشرف.