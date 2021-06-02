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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصنيع 2 مليون جرعة.. الصحة: لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 %

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك

أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، ان جميع اللقاحات المستخدمة فى عملية تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، آمنة تماما وذات فعالية عالية.

وأكد المصدر في تصريحات لصدي البلد، ان لقاح أسترازينيكا و سينوفارم المستخدمين حاليا بعمليات التطعيم، أعراضهم الجانبية متوقعة، كارتفاع درجة الحرارة، ووجع مكان الوخذ بالحقنة، وتكثير بالجسم.


واضاف المصدر، انه يوجد ٥ لقاحات مسجلة بهيئة الدواء المصرية خاصة بفيروس كورونا، علاوة علي ذلك تسجيل معظمهم من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد، أن الهيئة رخصت بمنح الترخيص الطارئ  للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح استرازنيكا AZD 1222، كورونا فاك (Corona-Vac) انتاج شركة سينوفاك الصينية.

وافاد، أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91 % على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين)، لافتًا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفاك" سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

واشار الي ان المتوقع الانتهاء من تصنيع ٢ مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، من لقاح "سينوفاك"، والذي يعمل بتكنولوجيا اللقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح  "سينوفارم"، لافتة إلى تسجيل لقاحات فيروس كورونا الصيني في مصر ودول العالم من خلال شركة "فاكسيرا"، باسم "سينوفاك فاكسيرا".


وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح "سينوفاك"  من خلال شركة فاكسيرا  بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر.


و استقبلت مصر الشحنة الأولى للمواد الخام  الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.

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