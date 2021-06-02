للمرة الأولى منذ 6 سنوات .. بنزيما يقود هجوم فرنسا أمام ويلز

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تشكيل مواجهة نظيره الويلزي الودية، والتي تنطلق في التاسعة وخمس دقائق مساء، من مساء اليوم، على ملعب"آليانز ريفييرا" بمدينة نيس، استعدادا لخوض يورو 2020.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بافارد - فاران - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بوجبا - توليسو - رابيو

خط الهجوم: جريزمان - مبابي - بنزيما

وتنافس الديوك في المجموعة السادسة النارية مع ألمانيا والبرتغال والمجر، فيما تتواجد ويلز في المجموعة الأولى مع منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.