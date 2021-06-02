سبب التثدي لدى الرجال وعلاجه

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الحل الأمثل للتثدي عند الرجال في الماضي كان يتمثل في الجراحة، ولكن هذا الأمر كان يترك أثرا، ولا يعطي لمن يقوم بهذا الأمر الحرية في الذهاب للبحر وخلافه.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التثدي لدى الرجال قد يكون ناتجا عن خلل هرموني بدون سبب واضح، ولهذا كان شفط الدهون من الصدر بالصورة التقليدية لا يأتي بنتيجة.

وأشار أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن هناك إمكانية لتفتيت الغدد اللبنية بصورة كاملة من خلال الفيزر، ويتم شد الصدر على البنج، مما يؤدي إلى شكل الصدر مثالي.