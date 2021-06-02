تعرف على اشهر 5 موديلات لـ BMW موديل 2021 في السعودية

تتميز شركة بي ام دبليو BMW بصناعة السيارات الفاخرة ذات الأداء القوى والمبهر، وهذا ما تحتاجه العديد من الأسواق الكبرى للسيارات كالسوق الأمريكية على المستوى العالمي وفى الوطن العربي هناك السوق السعودي والاماراتى.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار اشهر 5 سيارات في السوق السعودي من ماركة BMW .

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بي ام دبليو 740

وتأتي السيارة بى ام دبليو 740Li 2021 بسعة محرك 1998 سي سي وقوة المحرك 192 حصان وبعزم أقصاه 280 نيوتن، كما أنها تأتي بعدد 7 ناقلات في السيارة و4 سليندرات و16 صبابة، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوى هي 225 كيلو متر في الساعة.

ويأتي سعر السيارة الاوتوماتيك موديل 2021 بقيمة 583,330 ر.س

بي ام دبليو M850

يأتي هذا الطراز بمُحرك بسعة 4.4 لترات موزعة على ثمانية أسطوانات V8 يعمل ...يعمل بتقنية BMW TWIN POWER TURBO التي تشمل نظام الشحن التوربيني المزدوج للهواء ونظام الحقن المباشر للوقود ونظام التحكم المُتغير في عمل الصمامات .

وينتج قوة 530 حصان في حيذ الدورات ما بين 5600 و 6000 دورة في الدقيقة مع 750 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران .

اما عن سعر السيارة ، فيأتي بقيمة :

- اوتوماتيك / SERIES COUPE XDRIVE 2020 بسعر 599,500 ر.س

- اوتوماتيك / XDRIVE 2020 بسعر 610,500 ر.س

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بي ام دبليو M5

تتميز سيارة بي ام دبليوM5 بمحركها الجبار سعة 4.4 لتر ثماني الأسطوانات الذي يعمل بتيربو مزدوج بقوة 600 حصان وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، وتتسارع سيارة بي ام دبليو m5 الجديدة من 0-60 ميل في الساعة ب 2.8 ثوانٍ فقط، وتعمل سيارة بي ام دبليو بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

و تأتى السيارة الاوتوماتيك موديل 2021 بسعر 647,900 ر.س

بي ام دبليو 750

يأتي هذا الطراز بمُحرك بسعة 4.4 لترات موزعة على ثمانية أسطوانات V8 يعمل ، وينتج قوة 523 حصان في حيذ الدورات ما بين 1800 و 4600 دورة في الدقيقة مع 750 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران .

وتأتى السيارة الاوتوماتيك موديل XDRIVE 2021 بسعر 665,500 ر.س

بي ام دبليو 760

يتمتع محرك سيارة بي أم دبليو أم760 أل إي أكس درايف xDrive M760Li BMW ، بسعة قدرها 6.6 لتر، لينتج 609 حصاًنا كحد أقصى عند الدوران ما بين 5500 و6500 دورة في الدقيقة ، بعزم الدوران الأقصى والذي يبلغ 850 نيوتن متر، بدوران المحرك حتى يصل إلى 550،1 إلى 5000 دورة في الدقيقة.

وتأتى السيارة الاوتوماتيك موديل LI XDRIVE 2020 بسعر 712,800 ر.س