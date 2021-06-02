السياحة والأثار: افتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر.. فيديو

قالت سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إنه يتم العمل على قدم وساق بالمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن المتحف تم الإنتهاء من الإنشاءات به 99%.

وأضافت “بهجت” خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أنه يتم العمل الآن على نقل مركب خوفو للمتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مكان مخصص لها.

وتابعت المتحدثة بأسم وزارة السياحة أنه ىتم العمل على نقل كل المستلزمات الخاصة بالتمثال الذهبى لتوت عنخ آمون، والتحضير لاحتفالية خاصة.

وأشارت “بهجت” إلى ان قرار افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون خلال الأشهر القادمة ونتمنى ان يكون افتتاحا يليق بالمصريين.