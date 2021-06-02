وزيرة الثقافة تفتتح معرض نتاج مبادرة "صنايعية مصر" بالهناجر

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض نتاج مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب على الحرف التراثية والتقليدية المصرية التى تم تنفيذها فى 26 محافظة، وذلك بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرف علي التنفيذ في المحافظات من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالهيئة.

وأكدت عبد الدايم استمرار جهود تفعيل مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعداد برنامجين لها الاول نفذه صندوق التنمية الثقافية فى القاهرة والثانى نفذته هيئة قصور الثقافة فى المحافظات.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لخلق جيل جديد قادر على استعادة مكانة الحرف التراثية واليدوية التقليدية باعتبارها عنوانا للهوية، مؤكدة دعم المراحل التالية منها وتنميتها وتطويرها تماشياً مع إستراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

وأشادت بمستوى المعروضات والتى تجمع نماذج من اشهر المنتجات التى تعبر عن جزء من تراث مصر.

يذكر أن المعرض يستمر حتى 7 يونيو الجاري ويضم أكثر من 100 عمل فني يتنوع ما بين الكليم والسجاد، المنسوحات اليدوية والطرق على الأخشاب، الحرق على الجلود، الارابيسك، الزجاج المعشق، الأعمال النحاسية، الفخار، الصدف وغيرها من الحرف التراثية الشهيرة.