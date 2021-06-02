عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض نتاج مبادرة "صنايعية مصر" بالهناجر

وزير الثقافة
وزير الثقافة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض نتاج مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب على الحرف التراثية والتقليدية المصرية التى تم تنفيذها فى 26 محافظة، وذلك بقاعة "آدم حنين" بمركز الهناجر للفنون. 

 

وحضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرف علي التنفيذ في المحافظات من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالهيئة.

 

وأكدت عبد الدايم استمرار جهود تفعيل مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعداد برنامجين لها الاول نفذه صندوق التنمية الثقافية فى القاهرة والثانى نفذته هيئة قصور الثقافة فى المحافظات. 

 

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لخلق جيل جديد قادر على استعادة مكانة الحرف التراثية واليدوية التقليدية باعتبارها عنوانا للهوية، مؤكدة دعم المراحل التالية منها وتنميتها وتطويرها تماشياً مع إستراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة. 

 

وأشادت بمستوى المعروضات والتى تجمع نماذج من اشهر المنتجات التى تعبر عن جزء من تراث مصر.

 

يذكر أن المعرض يستمر حتى 7 يونيو الجاري ويضم أكثر من 100 عمل فني يتنوع ما بين الكليم والسجاد، المنسوحات اليدوية والطرق على الأخشاب، الحرق  على الجلود، الارابيسك، الزجاج المعشق، الأعمال النحاسية، الفخار، الصدف وغيرها من الحرف التراثية الشهيرة.

مبادرة صنايعية مصر الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الحرف التراثية والتقليدية فعاليات ثقافية اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

الليلة.. هواوي تطلق رسميا نظام HarmonyOS لـ 100 مليون جهاز

في هجوم مفاجئ.. كلب يفقأ عين فتاة بسبب رموشها| صور

تعهدت بإصلاح أعطالها.. "تسلا" تسحب 6 آلاف سيارة من السوق في أمريكا

هيئة قضايا الدولة : الرئيس السيسي منحاز للشعب ويسعى لتحقيق العدالة الناجزة

السياحة والأثار: افتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر.. فيديو

هل الخفاش السبب في انتشار الفطر الأسود.. أستاذ فيروسات يحسم الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية .. فيديو

ننشر أسماء الناجين من السفينة الغارقة والقبطان المتوفى والمهندس المفقود في البحر الأحمر

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

الوزراء: الموافقة على إنشاء واستغلال الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

وزير النقل لـ سفير ألمانيا: الرئيس وجه بسرعة إنهاء الإجراءات مع سيمنز لإنشاء القطار الكهربائي السريع بمصر

الإعلان عن واحدة من أكبر القضايا خلال أيام.. وزير العدل يوضح

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ