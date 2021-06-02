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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على الإجراءات الواجب اتباعها قبل الحصول على لقاح كورونا

صدى البلد

هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول اللقاحات عبر الإنترنت ، لذلك من المهم دائمًا الحصول على معلوماتك من مصادر جديرة بالثقة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

 

 إذا كانت لديك أي أسئلة حول ما إذا كان يجب أن تتلقى لقاح فيروس كورونا  ، فتحدث إلى طبيبك. في الوقت الحالي ، يجب ألا يتلقى الأشخاص الذين يعانون من الحالات الصحية التالية لقاح فيروس كورونا  لتجنب اي آثار ضارة محتملة:

إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أي من مكونات لقاح فيروس كورونا.
إذا كنت مريضًا حاليًا أو تعاني من أعراض كورونا  (على الرغم من أنه يمكنك الحصول على التطعيم بمجرد تعافيك وموافقة طبيبك).

 

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الإجراءات الواجب إتبعها قبل الحصول علي لقاح كوورنا

تحدث إلى طبيبك. إذا عانيت من قبل من رد فعل تحسسي شديد من أي لقاح أو كان لديك أي أسئلة حول الأدوية التي تتناولها حاليًا ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل موعدك.

اعتن بنفسك. احصل على قسط كافٍ من الراحة أثناء الليل وشرب السوائل جيدًا قبل التطعيم حتى تشعر أنك في أفضل حالاتك في اليوم.

 

جهز أغراضك

قناع يغطي أنفك وفمك - ويناسب بإحكام وراحة. مزيد من الإرشادات حول الأقنعة هنا .
معقم اليدين.
الإشعار الذي تلقيته بشأن موعدك.
ارتدِ أكمامًا فضفاضة أو قصيرة يمكن طيها بسهولة ، حتى يتمكن العاملون الصحيون من الوصول بسهولة إلى ذراعك.

أخبر مقدم الرعاية الصحية أو القائم بالتطعيم إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو إذا كنت تتناول أي أدوية ، بما في ذلك أي مسكنات للألم.

 

قم بإلغاء موعدك إذا كان لديك فيروس كورونا  أو الأعراض
إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 ، أو الأعراض ، في يوم موعد التطعيم ، فلا تذهب إلى الموعد. هذا لأنك يمكن أن تنشر الفيروس للآخرين في مركز التطعيم.

تواصل مع مركز التطعيم الخاص بك ، عن طريق الرسائل أو الهاتف أو البريد الإلكتروني لإعلامهم بأنك لن تحضر موعدك لأن لديك أعراض COVID-19.

يمكنك الحصول على التطعيم بعد مرور 14 يومًا على آخر مرة عانيت فيها من أعراض COVID-19.

 

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