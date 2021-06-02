رئيس المحكمة الدستورية: لقاء الرئيس بالهيئات القضائية تاريخي والقرارات في مصلحة القضاة والمواطنين

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عقب اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء الهيئات القضائية، إن اللقاء تاريخي، وكافة القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم فى مصلحة القضاة والمواطنين.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن من أبرز القرارات الموافقة على عمل العنصر النسائي فى النيابة العامة، ومجلس الدولة.

ونوه بأن المرأة اليوم تجلس على منصة القضاء بكافة جهاته، إضافة إلى اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، كما أن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة قرارات هامة.