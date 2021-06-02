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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس محكمة استئناف القاهرة : السيسي أب لكل المصريين ويدافع عن استقلال القضاء بكل قوة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال المستشار عبده عطية الأودن - رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الرئيس السيسي أب لكل المصريين ويدافع عن  استقلال القضاء بكل قوة.

 

وأكد أن الرئيس السيسي وافق اليوم على قرارات مصيرية انتظرها القضاء منذ وقت طويل وانصف قضاة مصر.

 

مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارات تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة بالإضافة إلى الموافقة على عمل المرأة فى الجهات القضائية مثل مجلس الدولة والنيابة العامة.

 

وأضاف  أن الرئيس السيسي وجه بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وإمداد هيئة قضايا الدولة باسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.

 

وأكد أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات لصالح القضاء تأخرت منذ عقود مضيفا أن هناك تحقيقات جارية فى القضية الكبرى التى تم ضبطها وأتمنى التوفيق للرئيس السيسي فى كل المجهودات الكبيرة التى يقوم بها.

الرئيس السيسي لقاء الرئيس بالهيئات القضائية استقلال القضاة العدالة الناجزة

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