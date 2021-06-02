وزير العدل بعد لقاء الرئيس: إنشاء مبنى جديد لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل إن اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية تاريخي، حيث شهد قرارات تاريخية.

وأضاف مروان، أن من القرارات الرئاسية، عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بالإضافة إلى اعتبارا 1 أكتوبر يوما قوميا للقضاة، قرار تاريخي كما جاء قرار الرئيس السيسى بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع قرار تاريخي وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.

وأكد وزير العدل أن من ضمن القرارات المهمة التى اتخذها الرئيس السيسى عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

وتابع وزير العدل أن قرارات اليوم تستهدف تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ولكن المعيار الأساسي هو الكفاءة.

وأن المجموع والتحريات من أهم الشروط التى تأخذ فى الاعتبار للالتحاق بالسلك القضائي وأن من ضمن القرارات إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي.

وتابع أن الاجتماع مع الرئيس السيسي تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية وتطوير منظومة التقاضي والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وكشف أنه سيتم إنشاء مبني جديد لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية.

كما وجه الرئيس الشكر للقضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لضبط إحدى القضايا المهمة وسوف يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيلها.