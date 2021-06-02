مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. تفاصيل قرار تاريخي من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس السيسي في اجتماعه بقضاة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، عدة قرارات كان من أهمها إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المدينة كانت فكرة في ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تقرر البدء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تخصيص مكان للقضاة يضم كافة الخدمات والمحاكم ضمن خطط الرئيس لتطوير العدالة في مصر.

بمجرد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء الهيئات القضائية ومع اكتمال الانتهاء من نسبة كبيرة من مخطط إنشاء العاصمة الإدارية الجديد، قرر الرئيس الكشف عن هديته للقضاة والتي تدل على إيمانه بدور القضاء في مصر وإسهامه في إرساء العدالة واستقرار الدولة.

مدينة العدالة حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية ستضم مجمع محاكم بدرجاتها المختلفة واخر قضائي يضم موظفي وزارة العدل.

وأكدت مصادر أن المدينة تساهم في سرعة إنجاز القضايا، وسط الميكنة القضائية التي تقوم بها وزارة العدل لكافة المحاكم.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك رؤية مقترحة لإنشاء أكاديمية القضاة، تكون مسئولة عن إعداد القضاه جيدا لممارسة دورهم القضائي، بجانب مركز دراسات قضائية.