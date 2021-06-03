غدآ.. بداية مارثون الامتحانات بتجارة حلوان

تبدأ جامعة حلوان استعداداتها لإقامة إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020 / 2021 باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية الوقائية الصارمة حتى تمر فترة الامتحانات بسلام وأمان على جميع طلاب الجامعة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وراعت جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها جداول الامتحانات، عدم حدوث أي تكدس أو زحام ، وذلك بعد أن انتهت معظم كليات الجامعة من أداء امتحانات الميد ترم التي قامت وسط إجراءات احترازية مشددة.



وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية التجارة جامعة حلوان، ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب يوم 4 يونيو 2021 ، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2021 بحيث تستمر لمدة 7 أيام ، و الفاصل بين المادة و الأخرى يومين على الأقل.

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وأشار مسئولو شئون الطلاب، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على فترات حتى لا يحدث تكدس أو زحام، حيث سيتم عمل الامتحانات على فترتين فترة صباحية، وفترة مسائية منعا لحدوث تكدس.



وجاءت التعليمات التي أصدرتها جامعة حلوان للطلاب خلال فترة الامتحانات كالتالي:

1- الالتزام بميعاد الحضور بمقر الامتحان قبل الموعد بساعتين.

2-على كل طالب لديه أية أعراض مرضية أو حرارة مرتفعة إبلاغ الكلية قبل بداية الامتحانات على الأقل بمدة (48) ساعة للعرض على لجنة خاصة.



3- على كل طالب تظهر عليه أعراض مرضية فى يوم الامتحان إبلاغ الطبيب الموجود عند البوابة قبل دخول الجامعة.

4-على كل طالب التأكد من وجود جميع أدواته الكتابية التى يستعملها فى الامتحان (أقلام ، مسطرة، او آلة حاسبة... الخ ).

5-على كل طالب التأكد من وجود مستلزماته الشخصية مثل (زجاجة مياه خاصة به – او طعامه الخاص ) .

6-التزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الحرم الجامعى واستخدام المطهرات.

7-الالتزام بتعليمات الأمن



وشددت إدارة جامعة حلوان، على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثالثة.