حسين مصطفى: مزايدة تكهين سيارات مبادرة الإحلال ذات جدوى اقتصادية كبيرة

قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن إعلان وزارة المالية عن مزايدة عامة لتكهين سيارات مبادرة الإحلال المتقادمة، والتي مر على إنتاجها 20 عامًا ، كانت منتظرا منذ فترة ومخطط له مسبقا .

وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان السيارات المتهالكة مخطط لها مسبقا بالدخول في منظومة قطع الغيار الأخرى ، خاصة في قطاع صناعة الحديد والصلب .

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا ان مراحل مبادرة الاحلال مازالت في مراحلها الأولى ، بالإضافة الى ان الرقم المستهدف من عملية البيع بالمزايدة قليل بالنسبة للسنة الأولى الذى تستهدف به الدولة 70 الف سيارة .

وتابع مصطفى كنت أتمنى الانتظار في الإعلن عن هذا المزاد لفترة مستقبلية قادمة ، حتى تزيد اعداد السيارة التى ستضمها ، وتصبح ذات عائد اكبر وجدوى اقتصادية أفضل .

وتستعد وزارة المالية للإعلان عن مزايدة عامة لتكهين سيارات مبادرة الإحلال المتقادمة، والتي مر على إنتاجها 20 عامًا، بالتعاون مع بعض الجهات المعنية ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والبيئة والداخلية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما تم إنهاء وزارة المالية جميع التجهيزات بالتعاون مع الجهات المعنية من شروط المزايدة بنهاية يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا في يوليو المقبل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.