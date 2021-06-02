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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين يتعاون مع سلمى رشيد في أغنية ملكة جمال الناس

محمد شاهين
محمد شاهين

يتعاون المطرب محمد شاهين، مع الشاعرة سلمى رشيد في أغنية جديدة بعنوان “ملكة جمال الناس”، وهي من الحان سامر ابو طالب، وتوزيع موسيقي معتز رضا.

وكان المطرب محمد شاهين قد فتح النار على  حمو بيكا بسبب خلاف بينهما ونشر شاهين تدوينة عبر حسابة الشخصى بموقع “ فيسبوك ”.

وكتب محمد شاهين: “أنا مش بتاع لايف وأتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة”.

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وتابع شاهين: “من فترة كلمني حمو بيكا في التليفون روحت وسجلنا تراك وبعديها بفترة لقيت بوستر نازل عند واحد من الناس اللي بتصمم البوسترات دي من غير ما أعرف، كلمت حمو بيكا قولتله إزاي.. قالي أنا هنزل في العيد 6 أغاني”.

وأضاف: “بكلمه في حقوق الأغنية أقل حاجة في حقي يرود يقولي (أنا هاخد الحقوق كلها ) على أساس إن النجم المحترم هيعرفني بالناس على أساس إن النجم المحترم أنا شغال عنده”.


 

محمد شاهين واحد من الناس حمو بيكا أغنية جديدة الأشقاء الفلسطينيين سلمى رشيد

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