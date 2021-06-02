عودة مصطفى فتحي وسيسيه لـ الزمالك بعد نهاية الإعارة وغموض بشأن أوناجم

استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنسبة كبيرة على عودة مصطفى فتحي جناح الفريق المعار لنادي سموحة، والإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولم يحسم المدير الفني الفرنسي عودة المغربي محمد أوناجم جناح الفريق المعار لنادي الوداد المغربي وفضل متابعة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، للوقوف على مستواه من أجل حسم موقفه بنهاية الموسم الجاري.

وحرص المدير الفني على متابعة مصطفى فتحي وسيسيه في الفترة الماضية للوقوف على مستواهم في الفترة الأخيرة.