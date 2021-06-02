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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش يحط طوبة.. أحمد موسى يحذر من مخالفات البناء العشوائي

احمد موسى
احمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من البناء المخالف وبشكل عشوائى فى أى منطقة، موضحًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع المخالفين، قائلًا "محدش يحط طوبة". 


وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حذر من قيام أى شخص بالتفكير فى البناء بدون ترخيص.


ولفت إلى أن الدكتور مدبولى عندما تحدث عن هذه النقطة تغيرت ملامح، ولذلك نحذر المواطنين من وضع طوبة واحدة فى مكان عشوائي.
 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن الرئيس السيسي وجه جميع المؤسسات بالانتهاء من تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الدولة خصصت ٧٠٠ مليار جنيه لصالح المبادرة؛ حتى نحسن الخدمات في الريف.

 

وأضاف “مدبولي”أنه لا توجد دولة بالعالم تنفذ مشروع بحجم حياة كريمة.

 

وأشار إلى أن الدولة تتصالح مع المخالفين للبناء بإجراءات تمت الموافقة عليها من قبل المواطن، معقبا:  "كفانا بناء علي الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، والدولة لن تسمح مرة أخرى بهذا التصرف".

 

ووجه رئيس الوزراء، حديثه إلى المسئولين والمحافظين، قائلًا "أي بناء جديد يتم التعامل معه بمنتهى الصرامة والحسم، وتتم الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية مع من يشرع في اتخاذ هذا الإجراء، وإن لم يشارك المواطن الدولة في تنفيذ ومنع البناء العشوائى، فيكون قضية تمثل تحديا كبيرا، ويظل هذا السباق السلبي في استنزاف الأراضي الزراعية".

 

وأكد أن هدف الدولة تغيير وضع الأراضي الدولة للأفضل وتحسين جودة الحياة للمواطن، وقدرة المواطن أن يشعر بثمار هذه المشروعات في المرحلة القادمة ومشاركته مع الدولة في تنفيذ هذه المشروعات بوعيه الكامل.

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