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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"جايكا" تحتفل باستكمال 80% من أعمال محطتي توليد الكهرباء العطف وسيدي كرير

جايكا
جايكا

شاركت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ممثلة في رئيس مكتب الهيئة فى مصر، أومورا يوشيفومي، في الاحتفال باستكمال 80 ٪ من أعمال تطوير محطتي كهرباء العطف وسيدي كرير، وكذلك توقيع عقد الخدمة والإمداد طويل الأجل للثلاث محطات المستهدفة للمشروع وهم محطات وسط الدلتا وغرب الدلتا وشمال القاهرة بواسطة شركة Mitsubishi Power.

يذكر أنه فى عام 2019، تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة كهرباء شمال القاهرة ضمن نفس المشروع ، بينما من المقرر الانتهاء الكامل من محطات سيدي كرير والعطف في نوفمبر 2021.

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يأتي هذا الإنجاز في إطار أعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء الذي تموله الجايكا بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي لمحطات الطاقة الثلاثة المذكورة أعلاه بما في ذلك رفع مستوى إنتاج المحطات وتحسين كفاءتها في توليد الطاقة، وتقليل وقت تعطل المحطات بحسب بيان صادر عن جايكا .

حضر الاحتفال المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نيابة عن  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و نوكى ماساكي سفير اليابان فى مصر، و كارلوس بيتون الرئيس التنفيذي لشركة Mitsubishi Power Europe.

كما شارك أيضًا ممثلون عن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التي تدير مجمع سيدي كرير باعتباره تابعًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، ومسئولون من الجهات المصرية المختصة.

يلعب المشروع دورًا هاما ومن المتوقع تحسين قدرة محطات الطاقة الحرارية الحالية وتقليل الانبعاثات الضاره من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحديث معدات محطات الطاقة الحرارية الحالية وتوفير قطع الغيار، ما يسهم في استقرار إمدادات الكهرباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثار تغير المناخ في مصر.

أكد المهندس جابر الدسوقي أن إعادة تأهيل وتحسين المحطات القائمة تعتبر وسيلة مفيدة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة مقارنة بإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، مشيدا بالتعاون المثمر مع جايكا على مدى سنوات عديدة.

فيما أشار مدير مكتب جايكا فى مصر،  أومورا يوشيفومي ، أن مشروعي العطف وسيدي كرير اللذان نفذتهما شركة Mitsubishi Power في عام 2009 لا يزالان يعملان بحالة جيدة حيث تمكنا من تحقيق زيادة في الطاقة بنسبة 17.5٪ وتحسين الكفاءة من خلال هذا المشروع، وهذا أيضًا شاهداً على استدامة وموثوقية التكنولوجيا اليابانية التي نفخر بها.

وأكد ممثل جايكا أن هذا المشروع يضيف إلى قصص النجاح التي حققتها جايكا مع الحكومة المصرية وسجل تعاون اليابان في هذا القطاع الحيوي تقدمًا كبيرًا وإصلاحًا واستقرارًا تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً الي تطلع جايكا إلى مزيد من التعاون المثمر.

قطاع الكهرباء توليد الكهرباء الطاقة المتجددة نوكي ماساكي الدكتور محمد شاكر سفير اليابان جايكا

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