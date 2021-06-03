الرئيس المؤتمن.. "الفلاحين" تعلن دعمها للقيادة السياسة في ملف سد النهضة

أعلنت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام الحج حسين عبدالرحمن أبوصدام، ونائبه الأول كمال عثمان مخلوف، ثقتها التامة ودعمها للخطوات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف سد النهضة ومن قبله الدور الكبير لمصر في وقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وحي الشيخ جراح.



وقالت النقابة في بيان رسمي عقب اجتماع موسع مع نقباء الفلاحين بالمحافظات المصرية، إن فلاحي مزارعي مصر بالكامل يثقون تماما في إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس المؤتمن عبدالفتاح السيسي لملف سد النهضة المصرية.



وأكدت النقابة أن الرئيس أكد علي عدم التفريط في نقطة مياه واحدة من حصة مصر التاريخية وأنهم علي ثقة كاملة في كل الإجراءات التي اتخذت حتي الأن في هذه القضية الوجودية.



وأرسل فلاحو مصر برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي متمنين من الله أن تكلل كل جهوده المخلصة بالنجاح.



وقال حسين أبوصدام، إن الإجتماع الحاشد جدد التأييد والمبايعه لفخامة الرئيس وأيد جهوده في كافة الملفات بجانب مناقشة بعض المشكلات التي تهم الفلاح المصري والخطوات التي اتخذت لتذليل هذه المشاكل.



وأوضح كمال عثمان مخلوف النائب الأول لنقيب الفلاحين، أن الزراعة هي عصب الحياة لمصر، وأن المزارع المصري كان قديما ومازال جزء من قوة الاقتصاد المصري وبفضل الزراعه كان الجنيه المصري قيمته أضعاف قيمة الجنيه الاسترليني والدولار.



وأكد مخلوف، على ضرورة تكاتف الجهود خلف القيادة السياسية ومنحها كل الدعم الشعبي في القضايا المصيرية.



وأشار إلي فخر جميع أبناء مصر بالدور الكبير التي قامت به مصر في ملف غزة وإعجاب جميع دول العالم بهذا الدور.



وكانت النقابة العامه للفلاحين قد عقدت مؤتمر موسع مع جميع النقباء الفرعيين بمقر النائب الأول كمال عثمان، وأصدرت البيان السابق وقامت بتكريم النقيب ونائبه الأول والنقباء الفرعيين ووجهت الشكر للسيد القصير وزير الزراعة على تعاونه مع النقابة في حل المشاكل التي تواجه الفلاحين.