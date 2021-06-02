طارق قنديل: الروح الرياضية حاليا هي السائدة بين مجلسي الأهلي والزمالك

أشاد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالروح الرياضية التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي الزمالك اليوم في نهائي دوري الكرة الطائرة، قائلا: هناك روح رياضية كبيرة بين مجلسي إدارتي الزمالك والأهلي، حيث هنأ مجلس إدارة الزمالك الفريق بعد فوزه بالسوبر الأفريقي ونتمنى أن تظل هذه الروح بين الجميع".



وقال قنديل، إن بطولة السوبر الإفريقي حظيت باهتمام كبير من قبل الكابتن الخطيب، موضحا أن الرحلة من جنوب إفريقيا إلى قطر استغرقت ما يقارب 20 ساعة.



وأضاف "قنديل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،:، حققنا بطولة السوبر الافريقي بفضل التخطيط الجيد والاستعداد القوي من قبل الفريق واللاعبين، مشيرا إلى أن لقطة تكريم اللاعبين لـ محمود الخطيب لا تتكرر وهي نوع من رد الجميل للخطيب.



وأكد أن الحريق الذي نشب اليوم كان في التتش القديم ولا وجود لأي خسائر وتمت السيطرة عليه سريعا، منوها إلى أن اللاعب محمد مجدي قفشة يجرى تجهيزه من أجل إلحاقه بالفريق سريعا.



