الأهلي يشتعل .. الحرائق تلتهم الأندية المصرية .. ماذا يحدث

ماذا يحدث فى الأندية المصرية ؟! تساؤلات قام بطرحها الشارع المصري بعد نشوب العديد من الحرائق فى المدرجات وصالات الجمباز والمطاعم داخل مقرات أعرق الأندية.

حريق الأهلي اليوم تسبب فى ذعر كبير بين أعضاء الجمعية العمومية رغم أن قوات الحماية المدنية نجحت فى السيطرة عليه فضلا عن تواصل الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والمتابعة من جانبها وتقديم يد العون إلى الأندية التى نشبت بها الحرائق.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الحرائق التى نشبت داخل جدران أعرق الأندية المصرية.

حريق نادى الجزيرة

حريق فى الجزيرة

حريق نادى الجزيرة

وفى شهر أبريل عام 2017 شب حريق داخل نادى الجزيرة فى صالة الجمباز بالنادي، وانتقل لمناطق أخرى مخلّفاً خسائر ضخمة.

حريق نادى الجزيرة

وأكد مصدر أمني أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران التي نشبت في بعض الأشجار بالنادي، وتسببت قوة الرياح في امتدادها وانبعاث كميات كبيرة من الدخان تصاعدت في سماء المنطقة، وسببت الذعر للمواطنين، فيما أشار إلى عدم وجود خسائر بشرية.

حريق نادى الجزيرة

وقال المصدر الأمني إن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، مؤكدا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وتقوم حاليا بعمليات التبريد لمنع اندلاعها مرة أخرى.

حريق نادى الجزيرة

صيد بورسعيد

خلال شهر أبريل من العام الجاري تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمطعم فى نادى الصيد بمحافظة بورسعيد وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.

حريق نادى الصيد فى بورسعيد

وورد بلاغ إلى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل نادي الصيد بنطاق دائرة حي الشرق في المحافظة، وتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق، ولم تتلق مستشفيات بورسعيد أي مصابين أو حالات وفاء جراء الحادث كما جرى تحرير محضر بالواقعة.

جمباز طنطا

شهد مقر نادي طنطا الرياضي أمس الثلاثاء نشوب حريق، داخل صالة الجمباز، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وأتت النيران على محتويات الصالة بالكامل، وخلف الحريق، خسائر فادحة في المعدات والأدوات، وبدأ منذ الساعة الرابعة صباحا، وانتقلت الحماية المدنية، وأخمدت النيران، واندلع في قاعة سلاح الشيش سابقآ الجمباز حاليا، وقامت النيابة بالمعاينة من أجل معرفة أسباب هذا الأمر، أسبابه وملابساته وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

حريق نادى طنطا

وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق بسبب ماس كهربائي وسينتظر نتائج فحص الأدلة الجنائية، في ظل تحريات النيابة العامة على هذا الأمر في الوقت الحالي.

وفي المقابل أكد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الأمر يلقى اهتماما كبيرا حاليا، من قبل النيابة العامة للوقوف على ملابسات الأمر، وسوف يتم الترتيب لإصلاح التلفيات مرة أخرى في ظل الخسائر التي لحقت بصالة الجمباز.

حريق نادى طنطا

من جانبه قال الدكتور ياسر المعداوى مدير عام العلاقات العامة بنادي طنطا، إن الخسائر الناجمة عن الحريق جاءت كبيرة فى معدات وأدوات الجمباز ، مؤكدا أنه لا توجد شبهة جنائية فى الحادث طبقا لمعاينة فريق النيابة العامة لموقع الحريق، وأنه بسبب ماس كهربائى.

وأشار وكيل الوزارة، أنه يرجح أن يكون ماس كهربائيا ناتج عن ترك مفتاح إضاءة أو مروحة تعمل من الليل حتى الصباح تسبب فى الحريق.

حريق التتش

شهد مقر النادي الأهلي في الجزيرة، نشوب حريق شديد، ظهر اليوم الأربعاء، تسبب في حالة من الذعر بين أعضاء النادي الأهلي.

حريق النادى الأهلي



وبدأ الحريق بجوار مدرج التتش القديم، الذي كان يستعد النادي الأهلي لهدمه اليوم، وكان بجواره حافلة النادي الأهلي الخاصة بالفريق الأول، وقام أعضاء النادي الأهلي بتحريك الأتوبيس قبل أن يصله الحريق.



وجاء حريق مدرج مختار التتش بالجزيرة الذي يتم هدمه خلال الفترة الحالية بسبب الشروخ الموجودة فيه والتي تهدد استمراره في الجزيرة، وجاء اشتعال الحريق أثناء هدم المدرج القديم حيث قام العمال الذين يقومون بتقطيع الحديد الخاص بالمدرج باستخدام لحام الأكسجين مما تسبب في اشتعال النيران بالمدرج.

حريق النادى الأهلي

وأكد مسئولو النادي الأهلي أنه شب حريق فى المدرج القديم بإستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت فى إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف تماما.



وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن ارتفاع درجات الحرارة جعل بعض عبوات البويات الموجودة بالمدرجات تشتعل وزاد من ارتفاع ألسنة اللهب وجود خشب بكثرة بمقاعد المدرجات القديمة الذى اشتعل وزاد من قوة الحريق.



وأشار مسئولو الأهلى أن قوات الدفاع المدنى حضرت على الفور بعد استدعائها وقامت بإخماد الحريق والذى ولم يسفر عن وقوع أية خسائر.

وسيطرت إدارة الحماية المدنية على الحريق الذي نشب داخل المدرج القديم بالنادي الأهلي ودفعت الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء، وهو ما ساهم في السيطرة على الحريق مبكرا قبل انتشاره.



وزير الرياضة يتابع



حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التأكد من إخماد الحريق الذى اندلع اليوم الأربعاء في المدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي.

واطمأن الوزير على عدم وجود تلفيات تذكر في المنشآت او أية إصابات نتجت عن الحريق كما اطمأن الوزير على السيطرة على الحريق الذى نشب صباح أمس الثلاثاء بالصالة المغطاة بنادي طنطا من التواصل هاتفياً مع فايز عريبي رئيس النادي الذى عرض للوزير جميع ما يتعلق بكافة التفصيلات والتلفيات والأعمال الناتجة على حريق الصالة المغطاة بالنادي.



ووجه وزير الرياضة للمعنيين بالوزارة بتوفير كل الدعم اللازم لتعويض أية تلفيات نتجت عن الحريق سواء بالنادي الأهلي أو بنادي طنطا من خلال المختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالقاهرة والغربية.





