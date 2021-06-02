عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن وائل ونور حسين يلحقان ببعثة منتخب التايكوندو في السنغال

صدى البلد

غادر ثنائى منتخب مصر للتايكوندو عبد الرحمن وائل ونور حسين منذ قليل مطار القاهرة متوجهين الى السنغال للحاق ببعثة منتخب التايكوندو التى غادرت صباح اليوم.


ويغادر الثنائى بصحبة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باتحاد التايكوندو والدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس قطاع الرعاية والاحداث بروابط الرياضية.

 
وكان وائل تخلف عن السفر مع بعثة المنتخب بسبب عودته للقاهرة مساء امس قادما من لندن لتأخر عودته بعد المشاركة فى معسكر المنتخب وتم حجزه بمطار لندن لمخالطته احد الاشخاص المصاب بكورونا.

 
اما نور فقد تأجل سفرها الى اليوم بعد شعورها بإرتفاع فى درجة الحرارة وقام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وروابط الرياضية بالكشف على اللاعبة صباح اليوم بالمركز الاوليمبي بعد التواصل معه من قبل ايهاب جابر عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الفنية.

 ومن جانبه اكد الدكتور حسن كمال ان حالة نور حسين مستقرة بعد إجراء كافة الاجراءات الصحية لضمان سلامتها وسلامة بعثة المنتخب حيث شعرت بارتفاع بسيط فى درجة الحرارة ففضلنا عدم سفرها امس مع البعثة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة وتبين ان ارتفاع درجة الحرارة بسبب "التخسيس" خاصة بعد سلبية المسحات والتحاليل الخاصة باللاعبة وتأكد عدم اصابتها بفيروس كورونا.


واشار رئيس الجهاز الطبى بالمنتخب  اللاعبة تدربت تدريب خفيف اليوم بعد ان تم استشارة الدكتور محمد بسام استاذ حميات طب القصر العينى وسيتم متابعة حالتها بشكل كامل خلال رحلة السفر الى السنغال.

 
ويشارك منتخب التايكوندو فى بطولة افريقيا والتى ستقام فى السنغال خلال يومى 5و6 يونيو الجارى ويرأس بعثة المنتخب كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.

مطار القاهرة منتخب مصر فيروس كورونا لجنة المسابقات القصر العينى بطولة افريقيا التايكوندو

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الكويت بشأن المعلمين الوافدين من الخارج

ايقافات وغرامات مالية.. عقوبات قاسية من CAF على مولودية الجزائر وجاراف السنغالي

الاستغناء عن بعض العاملين بالدولة بعد قرارات اليوم.. وزيرة التخطيط تحسم الأمر|فيديو

القومى للمرأة: الرئيس السيسي أكد على قدرة السيدة المصرية وذكائها

إنقاذ 11 من أفراد الطاقم.. تفاصيل غرق سفينة بترول في رأس غارب

كاف: إيقاف ثنائى مولودية الجزائر عاما للتعدى على حكم مباراة الوداد البيضاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا يا ريس.. أول تعليق من مايا مرسى على عمل المرأة بـ مجلس الدولة

قبل مواجهة الأهلي.. قرار عاجل من CAF بإيقاف نجم الترجي التونسي

الأهلي يشتعل .. الحرائق تلتهم الأندية المصرية .. ماذا يحدث

فنان سعودي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

عريس في ورطة.. العروس توفيت يوم الزفاف.. وشقيقتها تستكمل مراسم الحفل

السياحة والآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر.. فيديو

محظورات وعقوبات الامتحانات بالجامعات.. اصطحاب الهواتف المحمولة..الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين .. والكتابة على أوراق الإجابة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مغارة علي بابا الأثرية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ