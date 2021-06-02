عبد الرحمن وائل ونور حسين يلحقان ببعثة منتخب التايكوندو في السنغال

غادر ثنائى منتخب مصر للتايكوندو عبد الرحمن وائل ونور حسين منذ قليل مطار القاهرة متوجهين الى السنغال للحاق ببعثة منتخب التايكوندو التى غادرت صباح اليوم.



ويغادر الثنائى بصحبة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باتحاد التايكوندو والدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس قطاع الرعاية والاحداث بروابط الرياضية.



وكان وائل تخلف عن السفر مع بعثة المنتخب بسبب عودته للقاهرة مساء امس قادما من لندن لتأخر عودته بعد المشاركة فى معسكر المنتخب وتم حجزه بمطار لندن لمخالطته احد الاشخاص المصاب بكورونا.



اما نور فقد تأجل سفرها الى اليوم بعد شعورها بإرتفاع فى درجة الحرارة وقام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد وروابط الرياضية بالكشف على اللاعبة صباح اليوم بالمركز الاوليمبي بعد التواصل معه من قبل ايهاب جابر عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الفنية.

ومن جانبه اكد الدكتور حسن كمال ان حالة نور حسين مستقرة بعد إجراء كافة الاجراءات الصحية لضمان سلامتها وسلامة بعثة المنتخب حيث شعرت بارتفاع بسيط فى درجة الحرارة ففضلنا عدم سفرها امس مع البعثة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة وتبين ان ارتفاع درجة الحرارة بسبب "التخسيس" خاصة بعد سلبية المسحات والتحاليل الخاصة باللاعبة وتأكد عدم اصابتها بفيروس كورونا.



واشار رئيس الجهاز الطبى بالمنتخب اللاعبة تدربت تدريب خفيف اليوم بعد ان تم استشارة الدكتور محمد بسام استاذ حميات طب القصر العينى وسيتم متابعة حالتها بشكل كامل خلال رحلة السفر الى السنغال.



ويشارك منتخب التايكوندو فى بطولة افريقيا والتى ستقام فى السنغال خلال يومى 5و6 يونيو الجارى ويرأس بعثة المنتخب كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.